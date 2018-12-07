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Муж отказался навещать онкобольную звезду сериала "Саша + Маша"

Елена Бирюкова. Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Комедийная актриса Елена Бирюкова дала откровенное интервью. Артистке удалось побороть онкологическое заболевание.
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Когда артистке было всего 35 лет, медики поставили ей страшный диагноз – рак яичников. Елена впала в депрессию. Однако в какой-то момент она поняла, что надо взять себя в руки и бороться за жизнь.

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Бирюкова перенесла сложную операцию, пошла на поправку и даже родила второго ребенка. Артистка отмечает, что нет никакого универсального рецепта, который бы помог победить недуг. "Здесь рецепта нет, но ты должен понимать, что никакой истерикой или переживаниями ничего не изменишь. Просто надо начать стремиться что-то делать", – отмечает знаменитость.

Елена Бирюкова дважды была замужем. В первый раз она пошла в ЗАГС с рок-музыкантом Александром Романовским, однако супруги оказались слишком молоды для семейной жизни. Со вторым мужем режиссером Алексеем Литвиным артистка познакомилась во время поступления в театральный вуз.

У супругов родилась общая дочь Саша. Однако режиссер мало интересовался ребенком, дома его никогда не было, он сутками пропадал на работе. Болезнь артистки стала своеобразной проверкой отношений Литвинова и Бирюковой. Когда Елене нужна была помощь, муж сообщил ей, что работа для него важнее, поэтому навещать ее в больнице он не будет. Со временем артистке стало лучше, она подала на развод. "Это, может быть, и явилось каким-то очень серьезным поворотным моментом внутри, потому что нужна была поддержка. Но все что не делается, все к лучшему", – рассказала артистка.

После второго развода Елена отчаялась найти вторую половинку. Однако подруга – актриса Екатерина Климова познакомила ее с бывшим мужем – ювелиром Ильей Хорошиловым.

Бирюкова и Хорошилова почти сразу съехались и познакомили дочерей от предыдущих браков. Чуть позже у ювелира и актрисы появилась общая наследница Аглая. Елена отмечает, что официально оформлять отношения с возлюбленным она не торопится. По мнению актрисы, штамп в паспорте – не главное. Об этом знаменитость сообщила в программе "Светская хроника" "Пятого канала".

Автор: Руслана Алексеева7 декабря 2018, 21:13
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