Народный артист о свадьбе с Анастасией Волочковой

Анастасия Волочкова опубликовала фотографию с "натуральным блондином" Николаем Басковым и объявила о свадьбе. В СМИ разразилась шумиха, которую решил прокомментировать сам народный артист.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала снимки с давним другом, "золотым голосом России" Николаем Басковым. На свежих кадрах Волочкова предстала в обтягивающем синем платье в пол с серебряными бретелями.

Снимок, на котором запечатлена вместе с улыбающимся Николаем, балерина подписала так: "Наши отношения с Колей проверены временем. Мой самый Мужчина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба!🌺 Эти серьги подарок Николая".

Многочисленные подписчики сделали вывод, что таким образом Анастасия объявила о свадьбе со звездой. Сенсационную новость распространили СМИ, и шумиха, по всей видимости, дошла до самого Николая Баскова. Оказалось, сам народный артист, хоть и собирается жениться, но явно не на Анастасии.

"Свадьба, конечно, будет, но у каждого своя", – цитирует Николая Баскова "Вокруг ТВ". Сама же Волочкова пока предпочитает не комментировать шумиху вокруг своей персоны, по всей видимости, наслаждаясь произведенным эффектом.

Вместо этого в своем аккаунте Анастасия опубликовала фотографию своего кота Лакки. "Доброе зимнее утро. Хорошего дня желаем всем. А у меня этот день сегодняшний очень творчески светлый, приятный, интересный и насыщенный!" – написала балерина.