Ангелоподобная певица разделалась с Киркоровым

Сервис "Яндекс.Музыка" составил топ-лист самых популярных композиций (Зарубежных и российских – Прим. ред.) 2018 года среди интернет-пользователей. Рейтинг получился очень разношерстный.

На первой строчке разместился танцевальный трек от Dynoro и Gigi D’Agostino – In My Mind. Второе место заняла композиция Boosin Drunk Groove от MARUV. "Бронза" досталась песне "Медуза" от Matrang.

Следующей в рейтинге оказалась "Медина" от Jah Khalib. Замкнула первую пятерку великолепная Светлана Лобода с драйвовой песней SuperSTAR.

Под номером шесть оказалась ангелоподобная девушка Монеточка с композицией "Каждый раз". За ней на седьмом и восьмом местах разместились Дэвид Гетта и Sia с треком Flames и Clean Bandit и Demi Lovato с хитом Solo соответственно. После идет One Kiss Кельвина Харриса и Дуа Липы, а на десятой строчке – "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова.

Составители рейтинга, проанализировав топ-листы предыдущих лет, пришли к выводу, что в прошлом году меломаны отдавали предпочтения зарубежным исполнителям, а уже в этом голоса распределились поровну. Отметим, что юная певица Монеточка попала в десятку лучших российских композиций с двумя треками: песней "Каждый раз", которая заняла четвертое место, разделавшись при этом с синглом Киркорова "Цвет настроения синий", и лиричным треком "Нимфоманка", который разместился на девятой строчке.

Ниже "Дни.ру" публикует полный топ-10 лучших треков российских исполнителей по версии "Яндекс.Музыки".

1. Matrang – "Медуза"

2. Jah Khalib – "Медина"

3. LOBODA – "SuperSTAR"

4. Монеточка – "Каждый раз"

5. Филипп Киркоров – "Цвет настроения синий"

6. Елена Темникова – "Не модные"

7. RASA – "Под фонарём"

8. Егор Крид – "Миллион алых роз"

9. Монеточка – "Нимфоманка"

10. HammAli & Navai – "Пустите меня на танцпол"