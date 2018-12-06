"Ненавижу!": завистливая Боня рассказала о чувствах к Курниковой

Телеведущая Виктория Боня дала откровенное интервью. Звезда призналась, что когда-то была очень злобная и завистливая.

Виктория рассказала, что родилась в небольшом городе Краснокаменске. Ее семья испытывала серьезные материальные трудности, поэтому детство Бони радужным назвать нельзя.

В подростковом возрасте она поняла, что пора покорять столицу. В 16 лет она переехала в Москву.

Став знаменитой, Боня вернулась в родной город, однако земляки оказали ей холодный прием. По словам знаменитости, люди не могли поверить, что она сама добилась успеха. "Мол, она просто на Ленинградке круглые сутки стоит. Я в таких случаях отвечала: "Ну пойдите, встаньте, если на то пошло! Чего ж вы тут сидите?" – сообщила Виктория.

Реакция людей заставила теледиву задуматься. Немного поразмыслив, она поняла, что когда-то сама была такой же злобной.

"Не могла даже подумать о том, чтобы принять чей-то успех, восхититься им. У меня в этом смысле был показательный пример, как ни странно, с Анной Курниковой, которую я и в глаза никогда не видела. Помню, разглядывала журнал, увидела ее и подумала: "Господи, как же я тебя ненавижу! И за деньги, и за славу, и за Энрике", – теперь с улыбкой вспоминает Боня.

Это был поворотный момент в жизни телеведущей. "Я впервые поняла, что... просто завидую. И что таких чувств в моей жизни больше не будет", – рассказала знаменитость в интервью Harper'sBazaar.