Лобода отвезла дочь к Тиллю
За час до начала шоу, фото– и видеосъемка которого была категорически запрещена, к служебному входу подъехал автомобиль представительского класса, из которого в сопровождении охраны вышла Светлана Лобода с дочерью Евой.
Правда, уже к началу концерта семилетняя наследница суперзвезды вместе с няней покинула площадку ввиду жесткого возрастного ограничения мероприятия "18+". Строгая мама была неумолима – детское время кончилось.
Сама же Светлана была замечена в VIP-ложе, из которой с любовью наблюдала за происходящим на сцене. Сразу после концерта Лобода и Тилль уединились в гримерке артиста.
Ранее артисты устроили тайное свидание в Берлине, где Лобода находилась в рамках тура по Германии. За несколько часов до концерта в немецкой столице здание, где должна была выступить украинская певица, было оцеплено полицией – к служебному входу пускали только по специальным пропускам.
Тогда Светлана и Тилль появились вместе в концертном зале, но выступление лидер легендарной группы смотрел из VIP-ложи, вдали от посторонних любопытных глаз. Куда отправилась звездная пара после концерта, неизвестно, но вскоре в Instagram Светланы был опубликован загадочный пост.
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