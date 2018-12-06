Лобода отвезла дочь к Тиллю

В модном столичном клубе Icon состоялся закрытый концерт лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Билеты на выступление легендарного рокера разлетелись за считаные минуты. А вот у Светланы Лободы, с которой немецкому музыканту приписывают роман, было особое приглашение. Корреспонденту "Дни.ру" удалось стать свидетелем встречи звезд.



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