Киркоров ошарашил откровенным признанием о дочери

Филипп Киркоров устроил роскошный праздник своей дочери Аллы-Виктории по случаю ее седьмого дня рождения. На грандиозную вечеринку собралась едва ли не вся светская Москва. Певец удивил гостей неожиданным признанием.

Поздравления и наилучшие пожелания имениннице звучали не только на приеме в ее честь, но и публиковались в соцсетях. На многих снимках Алла-Виктория позирует в объятиях Аллы Пугачевой. Посвященный дню рождения девочки пост в Instagram Киркорова сопровождала подпись, которую можно счесть очередным признанием в любви к Примадонне.

"Как бы я хотел, чтобы моя Алла-Виктория выросла и жила по человеческим и жизненным принципам этой великой и роскошной женщины, которая поет. Даже если моя маленькая Алла не свяжет свою жизнь с музыкой и искусством, то достоинство, то чувство справедливости и уважения к людям, с которым идет по жизни эта женщина, в честь которой названа моя дочь, будет примером для нее", – написал Киркоров. Певец надеется, что теплые встречи с Аллой Пугачевой его дочь запомнит навсегда.

Филипп Киркоров прожил в браке с Пугачевой 11 лет, после разрыва с артисткой он так и не женился. А Примадонна уже в декабре 2011 года стала женой Максима Галкина. Два года спустя на свет появились их дети — двойняшки Лиза и Гарри, рожденные суррогатной матерью.

Киркоров же, также в 2011 году, впервые стал отцом. Артист назвал новорожденную дочь Алла-Виктория: как пояснял артист, в честь двух главных женщин своей жизни – матери Виктории и Аллы Пугачевой, пишет EG.ru.