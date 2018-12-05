Регина Тодоренко родила первенца
Поклонники поздравляют звездную семью с пополнением. Россияне желают новорожденному и его маме крепкого здоровья.
Стоит отметить, что общественность узнала о беременности экс-ведущей "Орла и решки" еще весной 2018 года. Тогда знаменитость появилась на церемонии вручения премии МУЗ ТВ в платье, которое подчеркивало ее изменившуюся фигуру, передает EG.ru.
Тогда Тодоренко отказалась комментировать появившиеся слухи. Также она предпочитала игнорировать любые разговоры об отношениях с Владом Топаловым.
Телеведущая продолжала работать даже на последних сроках беременности. Более того, она запустила собственное шоу "Пятница с Региной".
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