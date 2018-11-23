"Не позорь меня!": беременная Тодоренко в ужасе от слов Топалова

Регина Тодоренко и Влад Топалов снялись в ролике для известного журнала, в котором задавали друг другу различные вопросы. Певец не смог ответить, какого цвета глаза у его любимой женщины, и Регина пришла в ужас.

Шуточное видео Регина Тодоренко опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Телеведущая и певец сидят рядом, при этом она зачитывает вопросы артисту.

"Какого цвета мои глаза? Хочется их сейчас закрыть", – со смехом сказала Тодоренко. "Карие", – ответил Влад Топалов. Телеведущая пришла в ужас от его слов. "Ты что, шутишь? Подумай еще, пожалуйста. Не позорься", – сказала Регина, прикрывая глаза рукой. Тот сказал: "Зеленые". И снова ошибся. "Боже, не позорь меня", – отреагировала Тодоренко. "Ну не помню я", – сознался Влад. "В смысле?" – озадаченно сказала Регина.

Были и другие вопросы. К примеру, Тодоренко поинтересовалась, какую музыку она слушает в машине, и Топалов ответил, что "ужасную". Регина рассмеялась, сказав, что знала его ответ. И влюбленные посмеялись вместе.

В комментариях пользователи неоднозначно отреагировали на ролик. Кто-то удивился, что Топалов не знает цвета глаз Тодоренко. "Не знать цвет глаз любимой женщины странно((", "Вы такие классные приятно на вас смотреть", "Это так милооооо, несколько раз пересмотрела", "Нет любви между ними , видимо просто пошли на компромисс , перед рождением малыша , а дальше , скорее всего, каждый пойдет своим путем ... Главное , чтобы все были счастливы (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались подписчики.

Ранее стало известно, что Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились. К такому выводу пришли зрители, посмотрев клип певца, в котором он и его возлюбленная продемонстрировали обручальные кольца. Отметим, что это вполне логичный поступок, ведь вскоре у пары должен появиться ребенок.