Раскрыт обман "Голубого огонька" со звездами
На днях Наталью пригласили на запись концерта, пообещали, что для нее и других гостей выступят Киркоров, Лепс, Костюшкин, Буланова, Жасмин, Караулова, Агутин, Сюткин, Таисия Повалий, Артик и Асти. За присутствие обещали заплатить тысячу рублей и напоить шампанским. Блондинка с радостью согласилась.
"Я как бы не из-за денег, радостная думаю: о, круто! Заведу много классных знакомств, со звездами потрусь. Ну и посмотрю, как там что устроено на "Мосфильме", – вспоминает блогер.
К мероприятию девушка тщательно подготовилась: купила новое платье, сделала прическу и макияж. Однако на съемках она поняла, что все не так, как она себе представляла.
"Толпа бичевато-застенчивых студенток и дерзких бабулек vip меня впечатали в стену, когда начали выдавать талончик, по которому можно будет потом получить зарплату. "Раздевайтесь, пожалуйста! Вот берите мешок из-под картошки, складывайте в него все ценные вещи, сумочки, обувь, верхнюю одежду и ставьте к стеночке! Мой Lv (Louis Vuitton. – Прим. ред.) вообще офигел от такой дерзости", – рассказала девушка.
После блондинку и других гостей рассадили за полупустые столы с пластмассовыми фруктами в вазах. По бокалам разлили "Дюшес" и приказали улыбаться. "Вот началась феерия – камера, мотор, с потолка сыпятся блестки, на сцене поют артисты, все люди со счастливыми лицами поздравляют друг друга с Новым годом", – рассказывает девушка.
Блондинка отметила, что первые два часа было хоть немного интересно, но далее начался "профессиональный праздник в дурдоме". Ее продержали в студии 12 часов. "За косарь. Снимать ничего нельзя, к звездам подходить нельзя... Киркорова не было. Пффф… зачем я тогда сюда пришла?!" – посетовала красотка в личном микроблоге.
Наталья пару раз пыталась сбежать, однако участник "Битвы экстрасенсов", который сидел рядом, постоянно вовлекал ее в беседу. "Я представляю, как мы с ним в кадре смотримся, – старый олигарх и его туповатая проститутка", – с иронией отметила красотка.
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