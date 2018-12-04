Кончаловский и Высоцкая появились на публике после слухов о расставании

Режиссер Андрей Кончаловский и телеведущая Юлия Высоцкая давно не выходили вместе в свет. Это стало причиной появления множества слухов. Поговаривают, что брак знаменитостей подошел к концу.

Кончаловский и Высоцкая отказываются напрямую комментировать ситуацию, назойливых журналистов они просто игнорируют. Однако в личном микроблоге Юлия опубликовала снимок, который говорит красноречивее любых слов.

Супруги сделали селфи в одной из кофеен Мюнхена. Режиссер с легким прищуром смотрит на возлюбленную, с нежностью улыбается ей. Телеведущая, в свою очередь, как будто расплываясь от удовольствия, смотрит прямо в камеру.

В комментариях фолловеры радовались, что в знаменитом семействе царит идиллия. Многие отмечали, что Высоцкая и Кончаловский – идеальная пара.

"Вы чудесные))) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Самая прекрасная пара. Восхищаюсь и желаю здоровья и счастья Вашей семье, и каждому лично", "мечтательные", "любовь вне времени", "Обожаю смотреть на вас и ваше счастье", "Такие счастливые, глаза, зеркало души", " С какой любовью смотрит на вас супруг", "А вас-то развели уже практически! Вы знали?))))", – писали интернет-обыватели.

Как сообщали "Дни.ру", парапсихолог Ружена Кузина предрекла браку Кончаловского и Высоцкой скорую кончину. Она утверждала, что проблемы в звездном семействе возникли из-за полигамности режиссера. Постоянные измены отдалили супругов друг от друга – наступил период охлаждения, который может окончательно "прикончить" их брак. По мнению Ружены, знаменитости не живут вместе, а только создают видимость отношений.