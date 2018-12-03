Объявлено о крушении брака Кончаловского и Высоцкой

Слухи о том, что брак режиссера Андрея Кончаловского и телеведущей Юлии Высоцкой трещит по швам, ходят уже давно. По мнению парапсихолога Ружены Кузиной, знаменитости не живут вместе, а только создают видимость отношений.

прочитано 6995 раз