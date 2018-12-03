Гузеева взвыла от жалости поклонников
Ведущей "Давай поженимся!" надоела жалость со стороны поклонников. "Дорогие мои подписчики, я считаю, что горе – это очень личное и делиться этим на соцстраницах – неприлично. Вот и я не стала. Но вы меня все время хотите утешить, под любой фотографией, которую я для вас выкладываю. Спасибо. Хватит. С уважением", – написала Гузеева в микроблоге.
При этом в комментариях она разъяснила, что сочувствия не просит и не ищет. "Я этого не понимаю и не принимаю. И все. Хватит" - добавила артистка.
Ранее в переписке с фолловерами знаменитость разразилась гневной отповедью в ответ на слишком фамильярные и критические комментарии, касающиеся ее личной жизни. Гузеева не впервые жестко отвечает хейтерам, за что подвергается критике.
Напомним, о смерти родительницы Гузеевой Альбины Андреевны стало известно 12 октября. Об этом рассказала дочь Ларисы Ольга в своих соцсетях. О болезни матери звезды говорили еще в начале октября. В свою очередь ведущая "Давай поженимся!" в Instagram поместила кадр, на котором запечатлена ее мать, лежащая на больничной кровати. Маме Ларисы Гузеевой было 86 лет.
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