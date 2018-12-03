Ненавидящий Россию Кикабидзе тайно приехал в Питер на заработки

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе не приезжает в Россию уже десять лет. Он упрекает нашу страну в военной агрессии в Южной Осетии и считает, что русские проводят "ползучую аннексию" Грузии.



"В 35 километрах от Тбилиси в стороне гор натянута проволока, а за ней ходят российские военные, они скоро дойдут до Тбилиси. Это передвижение границы не закончится, если мы не приглядим за этим делом!" – всегда кричит артист. Поэтому он демонстративно отказался от ордена Дружбы, которым был награжден указом президента России, и отменил юбилейные концерты в Москве. Певец заявил, что уважает русский народ, но в связи с политическими событиями и "российской агрессией" не может выступать и принимать награды.

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Но когда Кикабидзе предложили 40 тысяч евро за 40-минутное выступление в Санкт-Петербурге, устоять не мог и забыл про принципы. Как выяснила "Экспресс-газета", певец дал закрытый концерт в ресторане "Шаляпин" в центре Северной столицы. Организаторы гарантировали артисту полную конфиденциальность – мол, на выходе у гостей отберут телефоны, фотографировать никто не будет, а обслуга дала подписку о неразглашении.

Хотя сам Кикабидзе отрицает, что приезжал в Питер. Как он заявил корреспонденту "Дни.ру", без сцены он не может, но Россия в его планы не входит. "Нелегко мне даются перелеты, ведь в самолете нельзя курить, но куда денешься! – улыбается 80-летний артист. – Выступаю я в Америке, Монте-Карло, в Юрмале, в Баку. Мне это в радость. Знаете, я не смогу без сцены. Недавно была под 42 температура, но я концерт не отменил. А в конце выступления градусник показывал 36,6! Вот и не верь, что сцена лечит. В советское время считалось, что эстрада – легкий жанр. Но мало кто знает, что после выступления артисты часто со стула встать не могут – так выкладываются".