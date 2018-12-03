Пригожин дерзко ответил на слова Шнурова о Валерии

Иосиф Пригожин обрушился с критикой на лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова. Тот не замедлил выступить с ответом, но и продюсер певицы Валерии не отступил.

Иосиф Пригожин и Сергей Шнуров сцепились в Сети. Все началось с того, что в свежем интервью продюсер дал понять, что не одобряет тяги артиста к использованию ненормативной лексики в творчестве. А еще Пригожину не нравится, что следом за Шнуровым матерятся его многочисленные поклонники.

"Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тысяч лохов стоят и вместе с ним поют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого (полового органа. – Прим. ред.), о чем говорит Шнур", – цитирует Иосифа Пригожина StarHit. Сергей Шнуров не оставил слова продюсера без внимания. Певец ответил ему в привычной стихотворной форме на своей страничке в социальной сети Instagram.

"Чтобы не прослыть последним лòхом, По себе людей я впредь не меряю. Раз на русском языке петь плохо, Буду слушать я теперь Валерию. Там все чистенько, ну прям, как в каземате, И во славу несомненно божию. У меня ж, как в жизни – мат на мате, Да еще с моей пропИтой рожею. Пусть настигнет кара многократная. Каюсь, был не прав, что пел как слышится. Забираю все слова обратно я. Пусть камыш здесь больше не колышется (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказался Шнуров.

Интересно, что Иосиф Пригожин не оставил слова скандально известного исполнителя без внимания. Продюсер выдал дерзкий ответ – тоже в виде стихов. "Я стихов не умею писать И, как ты, для рифмы не ставлю "б..." Но баттл словесный смогу поддержать Привык то, что думаю, прямо бросать Хороший ты парень, Серега! Цветаеву знаешь и Блока. Но матом торговать сейчас – мода Так почем опиум для народа? 🤷‍♀️ 😂" – задал риторический вопрос Шнурову Пригожин. Отметим, что пока певец не ответил продюсеру.