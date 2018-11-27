Валерия прилюдно призналась в чувствах к умершему Кобзону
На торжественной церемонии звезда поблагодарила своего учителя и наставника — народного артиста СССР Иосифа Кобзона. По мнению Валерии, в этот день самое время и место вспомнить знаменитого певца, ушедшего в этом году из жизни из-за онкологического заболевания.
"Он привел меня в профессию, я буду ему благодарна до конца своих дней. Я думаю, он сейчас там смотрит на нас и радуется", – цитирует певицу РИА Новости. Также Валерия поблагодарила за помощь всех авторов, единомышленников и своего "главного фаната" – мужа, продюсера Иосифа Пригожина.
Певица призналась, что является счастливым человеком, поскольку более 15 лет занимается любимым делом – музыкой. Валерия уверена, что самая главная награда для исполнителя – "просто иметь возможность выходить к зрителю".
Ранее стало известно, что Валерия работает над принципиально новой концертной программой. Об этом певица сообщила в своем микроблоге. Известно, что в ней будет минимум спецэффектов. Речь идет об акустических версиях хитов звезды.
Напомним, Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет. Артист похоронен на Востряковском кладбище рядом со своей матерью.
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