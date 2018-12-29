Поглумившегося над сиротами Шнурова согнули в бараний рог

Лидер российской группы "Ленинград" резким стихотворением отреагировал на просьбу воспитанников детских домов, которые попросили у Деда Мороза на Новый года одежду от Gucci, обувь Nike и Reebok и другие дорогие вещи. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал Сергея Шнурова за его реакцию на резонансный инцидент.

Стих Шнуров традиционно опубликовал на своей странице в Instagram. "Распустились что-то дети эти, / Про войну кино в приоритете, / А они опять хотят шмотье от Гуччи".

Музыкант в ироничной форме предложил ввести в моду гимнастерки, тельняшки и кирзовые сапоги. "Разморозить бы пора ГУЛАГа зоны, / Чтоб вернуть традиции в одежде", – заключил артист.

"В последнее время у Шнурова что ни день, то стишки на злободневную тему. Однако в этот раз, на мой взгляд, он перешел грань приличия", – высказался в беседе с "Дни.ру" Манукян. "Он решил поиздеваться над запросами детдомовских воспитанников, которые, видите ли, захотели себе попросить у Деда Мороза модную обувь иностранного производства на Новый год", – возмутился эксперт.

Манукян пристыдил Шнурова, критическими замечаниями "согнув в бараний рог". "Вместо того, чтобы хохмить, долларовый миллионер мог бы тихо отправить им эти Gucci и не делать хайп по крайней мере на этой теме. Надеюсь, что представительство Gucci в России тоже обратит внимание на просьбу этих деток", – заявил Манукян.

При этом собеседник "Дни.ру" добавил, что у сирот и так жизнь – не сахар, и им хочется чуда. Ведь обувь российского производства они и так носят каждый день. По словам Вадима Манукяна, в Новый год детям нужно дарить праздник, а не издеваться над их запросами.