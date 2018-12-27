Жесткая реакция Канделаки на провал красавицы-дочери

В СМИ появилась информация о том, что 18-летнюю дочь Тины Канделаки Меланию отчислили из МГУ. Эти данные прокомментировала Тина.

Все началось с сообщений в СМИ о том, что 18-летняя Мелания в этом году крайне редко посещала занятия на факультете журналистики МГУ. В итоге девушку попросту отчислили. Примечательно, что Мелания никак не отреагировала на эти данные, чем еще больше подогрела слухи о своем провале в учебе. И тогда решила выступить ее мать Тина Канделаки.

На своем Telegram-канале деловая женщина опровергла информацию об отчислении, но признала, что Мелания действительно больше не посещает занятия на факультете. Оказывается, девушка решила получить профессию в сфере искусства. "Простите, я не успела сообщить, что ребенок перевелся на факультет искусств по собственному желанию. Моя ошибка: я же должна держать в курсе тех коллег, кому лень поднять трубку и набрать в деканат. Но не переживайте, коллеги, и главное – не переработайте. Мелания перешла на другой факультет, декан факультета – Лободанов Александр Павлович. Мы продолжаем учебу, будем постепенно закрывать предметы и учиться искусству", – выступила с заявлением Канделаки.

Тина язвительно отметила, что ее дети стали популярнее: "Только мы пережили квартиру за 100 миллионов, подаренную на 16-летие Лео, теперь Меланию отчислили из МГУ". Канделаки уничижительно констатировала, что в последнее время журналистика стала не профессией, а хобби, причем для всех, "у кого есть телефон".

Ранее пресса писала, что Тина Канделаки переписала на своего 16-летнего сына Леонтия квартиру площадью 340 квадратных метров. Она прокомментировала эту информацию так: "Я не владею огромными деньгами, и забота о детях – главный приоритет. По совету юристов решила разделить имущество, нажитое мною до заключения второго брака, между детьми. Поэтому переоформление апартаментов не было, как писали некоторые, подарком Леонтию".