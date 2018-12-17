Перенесший операцию Михалков с трудом ходит

Никита Михалков впервые за долгое время вышел в свет. 73-летний режиссер недавно перенес сложнейшую операцию.

Михалкову дважды потребовалось хирургическое вмешательство. Знаменитости заменили тазобедренный сустав. Много лет назад Никита Сергеевич получил травму, занимаясь спортом.

После выписки режиссер мог передвигаться только с помощью костылей, оперированная конечность периодически болела. Судя по всему, мэтру стало намного лучше. На юбилей своего приятеля телеведущего Юрия Николаева звезда пришла, опираясь на трость.

Компанию Михалкову составила супруга Татьяна. Присутствующие отметили, что кинематографист был в отличном расположении духа и много разговаривал по телефону. Никита Сергеевич передвигался очень медленно, было заметно, что долго ходить ему пока тяжело.

В буфете режиссер встретил своего сына Артема Михалкова. Однако пообщаться с отпрыском знаменитости не удалось. Мэтра со всех сторон окружили поклонники с просьбами о совместном фото. Примечательно, что Никита Сергеевич в снимке никому не отказывал. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".