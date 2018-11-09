"Как мерзко!": мужа Бородиной обругали за неподобающее поведение с ребенком

На днях Ксения Бородина опубликовала видео, на котором ее муж, бизнесмен Курбан Омаров, снял их дочь Тею, рыдающую и просящую отвезти ее в Дубай. Не всем этот ролик пришелся по душе.

Ксения Бородина опубликовала видео на своей официальной странице в Instagram пару дней назад, и шумиха вокруг него набирает обороты. Телеведущая обнародовала ролик с плачущей Теей, подписав его так: "Слезы всех женщин этой осенью, кто очень хотел в Дубай🙈😱😂"

Вряд ли она предполагала, что реакция последует неоднозначная. Одни фанаты пришли в умиление от слез и жалоб маленькой Теоны, а другие разразились гневными тирадами. Они раскритиковали Ксению и Курбана: мол, довели девочку до такого состояния. Дескать, не подобает родителям так себя вести.

"Не понимаю папушу который с ухмылкой разговаривает и смотрит на ее слезы а мало того снимает и показывет на всеобщее обозрение... лечитесь родители .. что этим видео вы хотели донести до людей... ?!", "Ребенка до слез доводите", "Как же надо было довести, чтобы она так плакала... Прекрасная мама, что тут скажешь)", "Зачем это выкладывать на всеобщее обозрение?", "Ужас", "Если вокруг тебя большинство в нищете, не стоит выставлять свое богатство напоказ", "Я живу в Австралии и тут полно богатых и очень богатых людей но слава богу нет моды на понты.. фу противно сомтреть "полюбуйтесь на моего избалованного ребенка (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались негативно настроенные пользователи Сети.

Не осталась в стороне и блогер Лена Миро. Почему-то она сделала вывод, что Тею снимал отчим. "Девочку жалко до слез. Ей плохо. Она живет с мамой, у которой непорядок в половой жизни. Родной папа сбежал, первого отчима, едва девочка привыкла к нему, выгнали ввиду аморалки. Второй не прижился в семье, а третий в перерывах между походами по чужим постелям издевается над ребенком", – написала она на своей странице в "Живом журнале".