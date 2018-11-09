"Я больше не могу": как "пожирали" Кристину Асмус

Кристина Асмус выступила с неожиданным признанием. Артистка, посвятившая детство спортивной гимнастике, заявила, что никогда не получала удовольствия от занятий и ходила на тренировки только из-за родителей, мечтающих вырастить из наследницы чемпионку.

Кристина Асмус является одной из самых привлекательных актрис в отечественном кинематографе. При небольшом росте артистка обладает аппетитными формами. Казалось бы, для поддержания великолепной фигуры она ничего не делает. Кристина призналась, что склонна к полноте, однако спортом не занимается, а сидит на диетах.

Сейчас же, по мнению актрисы, настало время пойти в зал. К такому выводу Асмус пришла, пообщавшись с подписчиками ее странички в Instagram. "Последний месяц я только и думаю о том, что мне не просто пора бы уже взяться за себя, а я очень хочу! Надоело мне (склонной к полноте!) сидеть на голодных диетах", – сообщила Асмус.

Она не занимается спортом по личным причинам. "Десять лет я занималась спортивной гимнастикой... 🤸🏼‍♀️ Каждый день подъем около пяти утра, два часа на дорогу (в одну сторону), максимум 1,5 урока в школе и бегом на тренировку, пока не упадем. Питаться нам разрешали только воздухом. Никаких выходных, праздников, гулянья во дворе и прочих детских радостей", – поделилась воспоминаниями Кристина.

Актриса заявила, что не любила спортивную гимнастику. "Я терпеть не могла зал и при каждой редчайшей возможности старалась не попадать туда. Так меня там эмоционально (и не только) пожирали, что я копила и выжидала, пока все это кончится. С родителями сложная история была – из нас с сестрой упорно хотели вырастить чемпионок", – пояснила Асмус.

"Столько сил и времени они вложили, что сказать им о том, что я больше не могу, решилась только в 15 лет... Когда бросила, была уверена, что большое никогда ни под каким предлогом не буду заниматься спортом", – призналась Кристина. Какое-то время так и было. Она поддерживала форму благодаря танцам и сценическому движению.

"Желание самой взять абонемент и пойти в зал появлялось только в самом страшном кошмаре. Я была уверена, что только для роли буду готова решиться на этот шаг, но сделать себе любимой такой подарок – ни за что", – категорично заявила Асмус. Однако сейчас все изменилось.