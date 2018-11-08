"Я не белый и пушистый": Дмитрий Маликов показал свое истинное лицо

Дмитрий Маликов дал откровенное интервью. Популярный исполнитель и музыкант отметил, что это только с виду он милый, белый и пушистый.

В 2018 году Дмитрий Маликов отмечает 30 лет на сцене. По мнению артиста, в шоу-бизнесе невозможно остаться надолго, если обладаешь мягким, покладистым характером. "Я далеко не белый и пушистый. Немножко ленивый, немножко эгоист. Руковожу делом, коллективом, продюсирую себя много лет – тут не до мягкости. Приходится быть мудрым, хорошим стратегом. Уволить могу, но в этом плане прокрастинатор, долго терплю. Надо сильно вывести из себя, чтобы мы распрощались", – рассказал Маликов.

Многочисленные поклонники убеждены: артист нисколько не изменился за три десятилетия, что находится на сцене. Певец объяснил, что причина в генетике. Но и спортом Дмитрий занимается регулярно. "Я пью и ем все подряд. Спорт в умеренных дозах. Знаете, выражение такое есть: польза от спорта сомнительная, зато вред очевиден. Хожу каждый день быстрым шагом пять километров на дорожке, играю в футбол и хоккей несколько раз в неделю", – сообщил певец.

В январе у Дмитрия Маликова родился сын Марк. Артист отметил, что сам занимается его воспитанием. Певец признался, что хочет сделать из сына сильного, спокойного и мудрого человека. Марком Дмитрий занимается в первой половине дня, затем он работает и дома может появиться уже после того, как малыш заснул.

У певца есть дочь Стефания, которая недавно закончила школу. По словам Дмитрия, с двумя детьми он испытал разные чувства родительства. "Тогда я был другим. Второй ребенок появился уже в зрелом возрасте, это очень сильно. Получаешь ни с чем не сравнимые эмоции. Многое уже подзабыл, как что делать. Когда дочка родилась, я больше думал о творчестве, а сейчас – о жизни", – цитирует Дмитрия Маликова StarHit.