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Меньшова показала секретное фото семьи

Юлия Меньшова. Фото: instagram.com/juliavmenshova
Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала старые семейные фотографии на своей странице в Instagram. Историю снимков она рассказала подписчикам.
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На первой фотографии запечатлены Владимир Меньшов и Вера Алентова с 15-летней дочкой Юлей. На втором снимке супруги изображены на фоне иностранного постера советского фильма "Москва слезам не верит". Меньшова рассказала, что снимок ей прислал незнакомый человек в социальной сети. Он нашел его в одном старом польском журнале 1984 года. 

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"С добрым утром! Один незнакомый, но чудесный человек прислал через социальную сеть – раритет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Фотографии из какого-то польского журнала. 1984 год. Не поленился, и специально перефотографировал. Мол, вдруг у меня такого нет? И не ошибся. Нет у нас таких фотографий. А они такие чудесные! Сделали мой день! Спасибо!" – написала актриса.

Поклонники телеведущей оценили эти трогательные снимки: "Замечательная семья. Люблю вас", "Какие вы все красивые!", "Мама у Вас красивая очень", "Как папа влюбленно смотрит на маму", "Привет из прошлого. Чудесные фото".

Ранее Юлия Меньшова разместила в Сети несколько своих фотографий, сделанных в 90-х годах. Некоторые снимки были выполнены в монохроме. Таким образом она решила поддержать массовый флешмоб среди знаменитостей, которые выкладывают свои фото в молодости. Подписчикам очень понравилась публикация артистки: "Ого! Какая красотка!", "Вы почти не изменились с тех пор", "Очень красиво! И так идут длинные волосы".

Автор: Полина Крылова7 ноября 2018, 11:26
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