Майкла Джексона объявили живым
По словам наблюдательного пользователя, в склепе отсутствует надпись с именем музыканта, и это явно свидетельствует о том, что тела певца там нет. "Там пусто. Вопросы вызывают и документы о его смерти, и результаты вскрытия, потому что на самом деле он не умер", – заявил он.
Другая поклонница Джексона поддержала его: "Вы правы! Я с Вами согласна. Если бы он был мертв, почему бы не поместить его имя здесь? Я думаю, оно было бы написано золотыми буквами! Здесь нет никакого смысла!"
Однако нашелся пользователь, который попросил автора ролика оставить музыканта в покое. "Зачем Вы так упорно ищете доказательства? Если он инсценировал свою смерть, то сделал это по определенной причине. Может быть, искал спасения? Может быть, не хочет, чтобы мы его нашли... Я считаю, что мы должны принять его выбор", – заявил он.
Некоторые фанаты утверждают, что смерть Майкла Джексона была инсценировкой – на самом деле музыкант жив. В качестве доказательств они указывают на отсутствие записей о смерти певца в базе данных полиции и больницы, а также ошибки в свидетельстве о смерти.
Напомним, единственная дочь артиста Пэрис Джексон объявила о том, что в скором времени выйдет замуж. Избранником 20-летней девушки стал музыкант Гэбриел Гленн.
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