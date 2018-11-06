Майкла Джексона объявили живым

Поклонники американского певца Майкла Джексона утверждают, что легендарный музыкант жив. Причиной такого заявления стала видеозапись из склепа артиста, снятая его кузиной Ла Тойей. Ролик был опубликован на YouTube.



По словам наблюдательного пользователя, в склепе отсутствует надпись с именем музыканта, и это явно свидетельствует о том, что тела певца там нет. "Там пусто. Вопросы вызывают и документы о его смерти, и результаты вскрытия, потому что на самом деле он не умер", – заявил он.

Другая поклонница Джексона поддержала его: "Вы правы! Я с Вами согласна. Если бы он был мертв, почему бы не поместить его имя здесь? Я думаю, оно было бы написано золотыми буквами! Здесь нет никакого смысла!"

Однако нашелся пользователь, который попросил автора ролика оставить музыканта в покое. "Зачем Вы так упорно ищете доказательства? Если он инсценировал свою смерть, то сделал это по определенной причине. Может быть, искал спасения? Может быть, не хочет, чтобы мы его нашли... Я считаю, что мы должны принять его выбор", – заявил он.

Некоторые фанаты утверждают, что смерть Майкла Джексона была инсценировкой – на самом деле музыкант жив. В качестве доказательств они указывают на отсутствие записей о смерти певца в базе данных полиции и больницы, а также ошибки в свидетельстве о смерти.

Напомним, единственная дочь артиста Пэрис Джексон объявила о том, что в скором времени выйдет замуж. Избранником 20-летней девушки стал музыкант Гэбриел Гленн.