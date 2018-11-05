"Беспорядочный секс": Шепелев в странной позе раскрыл секрет здорового тела

Пока россияне проводили досуг со своими близкими и друзьями, телеведущий Дмитрий Шепелев предпочел уделить время поддержанию тела в тонусе. Шоумен показал, как ему удается выглядеть стройным и подтянутым.

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