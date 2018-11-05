"Беспорядочный секс": Шепелев в странной позе раскрыл секрет здорового тела
Шепелев разместил в своем Instagram несколько видео с саркастическими подписями. Среди них "крепкий алкоголь", "наркотики" и "беспорядочный секс".
Очевидно, что телеведущий, будучи личность с творческим мышлением, дал понять своим подписчикам, что все перечисленные вещи ему чужды. Для наглядности он продемонстрировал, как выполняет в спортивном зале приседания с дополнительным весом. Физической форме Шепелева многие могут только позавидовать.
Ранее легендарный участник "Дома-2" Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, включился в обсуждение уместности телеведущего Дмитрия Шепелева в рамках программы "На самом деле" Первого канала. Свои доводы Май изложил в личном аккаунте Instagram.
"По моему убеждению, Дмитрий Шепелев не ведет программу, он просто там числится ведущим. Проблема в том, что Шепелев не делает шоу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказался Май.
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