Всплыли грязные тайны вышедшей за короля российской модели
Детали прежней жизни Оксаны Горбатенко-Воеводиной всплыли благодаря активности пользователей Сети. В 2013 году девушка, поразительно похожая на Оксану, участвовала во втором сезоне реалити-шоу "Каникулы в Мексике" на MTV. 20-летняя девушка пришла на проект под именем Ксения Дягилева, однако ее стали называть Николь, так как на проекте уже была девушка с таким именем – ведущая Ксения Собчак.
У Ксении с проекта и у "Мисс Москвы" Оксаны обнаружилось множество одинаковых фото. Снимки Дягилевой были также размещены на странице ее мамы в "Одноклассниках". С недавнего времени этот аккаунт удален, и Оксана, кстати, перед свадьбой удалила страницы в соцсетях. Осталась только одна – с самыми приличными фото.
О том, что Оксана и Ксюша – один и тот же человек, заявил и участник проекта Вэл Никольский. Он подтвердил, что, даже по меркам раскрепощенного шоу "Каникулы в Мексике", Оксана повела себя очень откровенно. Она в первый же день занялась сексом в бассейне с Елисеем Полищуком, нисколько не смущаясь присутствия других участников.
И действительно – черты лица, возраст, рост, вес, образование у девушек сходятся. В Сети под их именами размещены одни и те же фото. И все же сайт "Комсомольская правда" не берется окончательно утверждать, что Оксана и Ксюша – один человек.
Напомним, российская модель Оксана Воеводина недавно вышла замуж за короля. Шикарную свадьбу для родственников и друзей 25-летней Оксаны 49-летний король Малайзии Мухаммад V сыграл в подмосковной Барвихе. Платье для невесты шил Валентин Юдашкин. Как сообщается, ради возлюбленного модель приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.
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