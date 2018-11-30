Всплыли грязные тайны вышедшей за короля российской модели

Российская модель Оксана Воеводина снималась в реалити-шоу "Каникулы в Мексике" на MTV под другим именем. "Мисс Москва – 2015" буквально на днях стала женой короля Малайзии Мухаммада V и тщательно скрывает компрометирующие факты своей биографии.

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