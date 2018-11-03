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Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 ноября 2018 года

Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/Larissa Hinz
Первый выходной ноября оказался богат на скандальные заявления, громкие слухи и необычные новости о знаменитостях. "Дни.ру" решили порадовать своих читателей и собрали для них все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 ноября 2018 года.
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Родит раньше срока: неожиданное заявление о беременности Меган Маркл

Одной из самых обсуждаемых тем в мире продолжает оставаться беременность Меган Маркл. Люди внимательно следят за интересным положением жены принца Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: GLOBAL LOOK press/Pool

Теперь поклонники начали думать, что ребенок принца Гарри и Меган Маркл может родиться раньше того срока, который был объявлен официально. Намек на это нашли на руке бывшей актрисы.

После смерти Караченцова Поргина будет ухаживать за его другом

Людмила Поргина рассказала о своих планах на будущее. Со смертью Николая Караченцова ее жизнь не закончилась.

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova

В частности, вдова пообещала приглядывать за другом актера, каскадером Николаем Астаповым, оказавшимся прикованным к постели. Также она планирует собрать и издать архивы об ушедшем муже.

"Ведут себя как с рабами": Игорь Николаев закатил скандал в самолете

О своих впечатлениях от полета с Игорем Николаевым и его женой Юлией Проскуряковой рассказала стюардесса. По ее словам, звездная чета закатила на борту скандал.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Причиной разбирательств музыканта с экипажем якобы стала слишком маленькая порция завтрака на борту. Да и в целом, призналась бортпроводница, поведение певца создавала отталкивающий эффект.

Наставники нагло обманули участницу шоу "Голос"

Во время исполнения номера участницы шоу "Голос. Перезагрузка" Анастасии Мартыновой ни один из членов жюри не повернулся к ней. Уже после они осознали свою ошибку и пообещали "поощрительный приз".

Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Ани Лорак и рэпер Баста на шоу

Наставники рассказали, что выложат на своих страницах в Instagram номер певицы, однако этого так и не произошло. Возможно, до сих пор ведется запись песни. Хотя некоторые зрители уверены, что девушку просто нагло обманули.

Избитая звезда "Дома-2" ужаснула шрамами

На шоу "Дом-2" произошел очередной скандал. На этот раз подрались две участницы.

Наталья Игрунова. Фото: instagram.com/igrunova_nata/

И когда одна из них показала свои шрамы, народ буквально ахнул. Лицо несчастной оказалось обезображено.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.  

3 ноября 2018, 17:04

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