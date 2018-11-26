"Что за ковер на нем?": ряженого певца перепутали с Киркоровым

Российский популярный исполнитель Элджей удивил поклонников странным нарядом. В соцсети Instagram появилось совместное фото музыканта с возлюбленной, телеведущей Анастасией Ивлеевой.

На снимок обратил внимание Telegram-канал "Только никому". "Элджей постепенно приближается к Киркорову. Филипп тоже испытывает нежные чувства к брендам. Особенно Суприм и Версаче", – написали о внешнем виде певца в мессенджере.

На фото Элджей одет в яркую куртку с национальным узором. Образ дополняют кроссовки с разноцветными шнурками. "Что за ковер на Элджее?" – пришел в замешательство один из фолловеров.

Однако большинство комментариев подписчики посвятили отношениям 24-летнего певца и 27-летней телеведущей. Одним пара очень нравится, а другие считают, что исполнитель мог бы найти избранницу помоложе.

Напомним, ранее Элджея застукали с другом за покупкой вибраторов в секс-шопе. Сообщается, что рэпер потратил на игрушки для взрослых 27 тысяч рублей. Зачем артисту понадобился мужчина для выбора секс-игрушек, неизвестно.

Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) приобрел известность в 2017 году. Его трек "Розовое вино", записанный вместе с Федуком, стал одним из русскоязычных хитов года. Исполнитель гастролирует по всему миру.