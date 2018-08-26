"Бесстыжая напилась": Настя Каменских оскандалилась на празднике

Украинская певица Настя Каменских поздравлять подругу с Днем рождения, чем вызвала негодование поклонников. Дело в том, что пользователи Сети подумали, будто исполнительница изрядно напилась.

Негативную реакцию подписчиков Каменских вызвала фотография с праздника, который отмечали в кафе. Певица разместила на своей странице в Instagram пост с подписью: "Мое солнышко! Ленуся, я тебя люблю". На снимке была запечатлена сама Настя и виновница торжества.

Несмотря на то, что перед подругами стояла только вода, снимок вызвал бурю в Сети. Обитатели соцсетей решили, что звезда изрядно напилась. Из-за этого восторженные комментарии чередовались оскорблениями и грубыми обвинениями.

"Ты пьяная что ли?", "Выглядит ужасно. Вы должны подавать своим поведением пример!", – возмущались пользователи. Впрочем, сама певица никак не отреагировала на упреки.

Ранее Настя Каменских поразила своих подписчиков новым образом. Многие нашли в ней сходство с Анджелиной Джоли и Моникой Беллуччи. При этом нашлись и те, кто раскритиковал кумира за чрезмерную худобу.