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Шоу-бизнес

Российская актриса просит за свидание за 120 тысяч

Зоя Бербер. Фото: www.globallookpress.com
Звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер приняла участие в благотворительном аукционе Meet for Charity. Старт подачи заявок запустили 22 октября и завершили 29-го. 
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Проект представляет собой онлайн-аукцион, где в качестве лотов выставляется возможность поужинать со знаменитостью. Встречу с актрисой Зоей Бербер купили за 120 тысяч рублей.

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Изначально цена лота составляла пять тысяч рублей. Конечной суммы она достигла после 12 ставок. Деньги пойдут на развитие московской киношколы для инвалидов "Без границ", передает Ura.ru. Когда и где будет происходить свидание, у актрисы пока уточнить не удалось. Однако известно, что было обещано победителю аукциона. Заявлено, что на встрече артистка расскажет "все о современном кинематографе, шоу-бизнесе и не только".

Напомним, год назад актриса дала откровенное интервью ведущей Ольге Шелест. Бербер призналась, что время от времени сталкивается с непристойными предложениями. Однажды режиссер попросил ее показать пятую точку. Разумеется, Зоя ответила отказом.

Кроме того, звезда заявила, что в таких случаях старается выходить на прямое общение. "Я стираю грани и начинаю общаться по-товарищески", – поделилась она.

Автор: Валерия Нарская26 ноября 2018, 15:14

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