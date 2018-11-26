Российская актриса просит за свидание за 120 тысяч

Звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер приняла участие в благотворительном аукционе Meet for Charity. Старт подачи заявок запустили 22 октября и завершили 29-го.

Проект представляет собой онлайн-аукцион, где в качестве лотов выставляется возможность поужинать со знаменитостью. Встречу с актрисой Зоей Бербер купили за 120 тысяч рублей.

Изначально цена лота составляла пять тысяч рублей. Конечной суммы она достигла после 12 ставок. Деньги пойдут на развитие московской киношколы для инвалидов "Без границ", передает Ura.ru. Когда и где будет происходить свидание, у актрисы пока уточнить не удалось. Однако известно, что было обещано победителю аукциона. Заявлено, что на встрече артистка расскажет "все о современном кинематографе, шоу-бизнесе и не только".

Напомним, год назад актриса дала откровенное интервью ведущей Ольге Шелест. Бербер призналась, что время от времени сталкивается с непристойными предложениями. Однажды режиссер попросил ее показать пятую точку. Разумеется, Зоя ответила отказом.

Кроме того, звезда заявила, что в таких случаях старается выходить на прямое общение. "Я стираю грани и начинаю общаться по-товарищески", – поделилась она.