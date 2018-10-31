"Упал в салат": воспоминания о пьяном Табакове шокировали Корчевникова

Сегодня гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" стал актер Георгий Штиль. Артист откровенно рассказал телеведущему Борису Корчевникову о личной жизни и знакомстве с Олегом Табаковым.



Георгий Штиль обладает запоминающейся внешностью, поэтому его часто называют "мастером второстепенных ролей". Зрители могли видеть артиста в фильмах "Интервенция", "Будьте моим мужем", "Сказка про влюбленного маляра" и в сериале "Улицы разбитых фонарей".

Штиль признается, что его карьера сложилась хорошо, он снялся в более чем 200 картинах, много играл в театре. По словам артиста, во многом он обязан Школе-студии МХАТ. Там же он познакомился с молодым еще Олегом Табаковым.

"Я не знал, что это Табаков. Я пришел в общежитие, постучался. Стоит стол. Сидит человек на торце стола. Внизу у него – пустая бутылка бормотухи. На столе – половина выпитого и салат какой-то. И он так заплетающимся языком: "Кто такой?" Я говорю: "Поступил вот в школу". Он говорит: "Абитуриент? Ну хорошо". И упал в салат", – вспоминает первую встречу с Табаковым Штиль.

Корчевников был шокирован историей знакомства артистов. Он поинтересовался у Георгия, отчего Олег Павлович так вел себя. По словам звезды, Табаков напился с горя. После выпуска его не оставили во МХАТе. Спустя время актеры стали добрыми друзьями.

Личная жизнь Штиля долго не складывалась. Артист женился только в 36 лет. С будущей супругой Риммой он познакомился на съемках. "Первого мая я повел ее на футбол, посмотрел первый тайм и ушел на работу, а ее оставил. Она нормально отреагировала. После этого футбола мы два-три раза встретились и через месяц поженились", – вспоминает актер.

Вместе Георгий и Римма прожили 40 лет. К сожалению, супруга не смогла подарить артисту наследника.

Жена знаменитости много болела, у женщины была онкология. Кроме того, в 2001 году у Риммы случился инсульт. После удара она перестала говорить и ходить. Штиль пять лет ухаживал за супругой. "Она мне сказала, когда умирала совсем, чтобы я один не оставался", – вспоминает актер.

Через полгода после похорон жены Штиль начал общаться с Лианой, которая была приятельницей его жены. В скором времени, несмотря на большую разницу в возрасте, у них возникла взаимная симпатия, и Георгий сделал Лиане предложение руки и сердца. "Второй раз в жизни влюбился, мне было 75 лет. Какие-то друзья от меня отвернулись, но никакой корысти у нее не было, просто мы поняли, что друг без друга жить не можем. Уже 11 лет вместе", – рассказал артист.