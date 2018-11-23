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Топалов прилюдно отчитал беременную Тодоренко

Влад Топалов и Регина Тодоренко. Фото: Дни.ру
"Дни.ру" стало известно содержание программы "Однажды" на НТВ с Сергеем Майоровым, которая выйдет в эфир 24 ноября. Гостями передачи стали певец и телеведущая, совсем недавно связавшие себя узами брака.
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Влад Топалов и Регина Тодоренко ранее опубликовали видео, на котором продемонстрировали обручальные кольца. Однако совместная жизнь оказалась не так-то проста. На программе выяснилось, что супруги в быту – полные противоположности.

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По словам Влада, Регина – "жуткая неряха". "Я люблю порядок. Она, например, поела, бросила посуду в раковину и пошла. Она знает, гадина, что я за ней помою обязательно. Она теперь вообще даже не пытается убирать", – отчитал беременную жену в эфире программы Топалов.

Регина попыталась оправдаться. "Быт для меня – это абсолютный хаос, я не знаю, где должны стоять вилки, ложки, тарелки. Как это все должно быть вымыто, в котором часу. Я люблю так, чтобы у меня на прикроватной тумбочке стояли чашки, сразу три желательно, одна с соком, другая с чаем, третья с водой, еще графин, еще печенье, еще мандарин. Я такая… Коллекционерка", – поделилась Тодоренко.

Девушка рассказала, что сначала возлюбленного все это умиляло, а потом начало злить. Часто ссоры между молодоженами возникают из-за грязной посуды.

"Она честно сказала: "Ну, я ненавижу мыть посуду". Я говорю: "Слушай, я тоже не люблю, но это надо. Почему я должен за тобой мыть?", – признался певец. Но в конце концов Топалов сдался. "Я понимаю, что она вечером поела, например, легла спать, а я утром раньше встал, и я думаю, я сейчас помою, а она встанет, все будет чисто, красиво. Ей же будет приятно, и мне от этого приятно", – рассказал Влад.

Кроме того, Топалову не нравится, что Регина часто опаздывает. "Ничего не могу с собой поделать. Так я воспитан. Я всегда пунктуальный, потому что всегда пунктуальный был мой отец, моя мама, я в этом вырос", – отметил исполнитель.

На это Регина парировала, что она в этом не виновата. "Это все другие люди. Они меня заставляют задерживаться. Это наше семейное на самом деле, карма у нас такая, мы всегда опаздываем. Папа всегда ждет маму, дедушка всегда ждал бабушку. Так у нас заведено в семье, опаздывать", – поделилась телеведущая.

Милые бранятся – только тешатся. А главнее всего, как пела известная исполнительница – погода в доме.

Автор: Валерия Нарская23 ноября 2018, 19:29
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Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

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