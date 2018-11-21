84-летний Басилашивили усох от тяжелой болезни

Всего на несколько часов приехал в Москву Олег Басилашвили, чтобы поучаствовать в торжествах по случаю 75-летия Школы-студии МХАТ. Но вид любимого артиста многих напугал.

Олег Валерианович, как отметили многие, заметно сдал – осунулся, похудел и казался изможденным. Как выяснила "Экспресс-газета", у актера серьезные проблемы со здоровьем. Особенно его тревожат легкие.

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В 2013 году Басилашвили был экстренно доставлен в одну из клиник Санкт-Петербурга из-за осложнения на легких после продолжительной болезни. А через два года врачи диагностировали у актера хроническую обструктивную болезнь (ХОБЛ).

Но есть и другие заболевания, обусловленные солидным возрастом мэтра сцены. Именно поэтому в кино Басилашвили не снимается уже три года. Хотя на сцену родного БДТ имени Товстоногова выходит регулярно, но мало кто знает, каких усилий ему это стоит. Один из последних спектаклей Басилашвили, как говорят, и вовсе отыграл на обезболивающих.

Вообще, проблемы со здоровьем у Басилашвили начались давно. В марте 2002 года в сильный снегопад он попал в аварию. Его Škoda Felicia занесло и выбросило на тротуар набережной реки Фонтанки в Петербурге. "Ног не чувствовал! Получил перелом тазовой кости. Начали лечить, но ничего не помогало. Боль была такая адская, что я мечтал только о том, чтобы, выпив стакан водки, заглушить ее!" – позже рассказывал актер журналистам.

Сейчас проблемы с ногами у актера вновь обострились – прогрессирует тромбофлебит. Причем врачи считают, что медицина тут бессильна: "Болезнь прогрессирует, и последствия ее непредсказуемы. При самом худшем развитии событий Олегу Басилашвили грозит ампутация ноги..." Поклонники, узнав про это, стали молиться за любимого актера.