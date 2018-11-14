Волочкова дерзко ответила возмущенной Самбурской

В Сети разгорелся скандал после того, как в программе "Новые русские сенсации" на НТВ Анастасия Волочкова пнула чужую собаку. Актриса Настасья Самбурская предложила балерине постучать себе по голове, на что та дала дерзкий ответ.

Журналисты связались с Анастасией Волочковой, чтобы та прокомментировала шумиху вокруг своей персоны. "Ну да, пнула я эту собаку, и что?" – заявила Анастасия Волочкова в беседе с телеканалом "360". Балерина дала понять, что не видит в своих действиях никакого криминала. И, как артистка призналась репортерам в телефонном разговоре, собаку ей жалко не было. Таким образом балерина просто решила отомстить своим родственникам.

Дело в том, что Анастасия Волочкова приехала в Санкт-Петербург, чтобы навестить своего отца, прикованного к инвалидной коляске после инсульта. За мужчиной на протяжении многих лет присматривали его гражданская жена елена со своей дочерью Анной.

Однако буквально войдя в подъезд, балерина узнала от консьержки, что ее отца якобы избивают. Кипящая праведным гневом артистка поспешила в квартиру, где нашла лишь дочь своей мачехи, держащую на поводке белого бульдога.

Волочковой заявила, что женщины содержат своих животных (у Елены и Анны как минимум две собаки и кот) лучше, чем ее отца. Возмущенная Анастасия прокричала: "Уберите это ***, этих собак ваших, к которым вы относитесь лучше, чем к моему отцу!" – и пнула бульдога в грудь.

Несмотря на то, что собака никак не отреагировала, тем самым давая понять, что балерина не причинила ей боли, Анна немедленно вскочила и замахнулась на Анастасию. Теперь видео с этим инцидентом распространяется в Сети. не смогла остаться безучастной и актриса Настасья Самбурская.

На своей страничке в социальной сети Instagram она написала: "Анастасия Волочкова, вы ***. По голове себе постучите. На всю Ивановскую, с камерой, выносить на глаза общественности что там происходит в вашей семье? Тихо нельзя сделать? На миру и смерть красна? Пинай себя по голове! растяжка позволяет, бедное животное-то причем? Сбитая летчица (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".