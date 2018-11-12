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Страшная правда: беспомощный отец Волочковой терпел побои

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасии Волочковой открылась страшная правда. Консьержка сообщила, что ее отца избивал близкий человек.
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Анастасия Волочкова снова в центре скандала. На сей раз балерина разбирается с собственной мачехой Еленой, к которой много лет назад ушел ее отец Юрий Волочков. Несмотря на то что в 2008 году его настиг инсульт, женщина осталась рядом с ним, заботясь и предупреждая любые желания.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Балерина тоже не бросила отца. Она регулярно переводит на содержание родителя деньги, однако Елена заявила, что этих сумм не хватает на покрытие расходов. Поэтому она вышла на подработку.

"Мне его жалко. А по факту да, я могу встать и выйти. Анастасия предлагала нанять сиделку из ближнего зарубежья, которая бы жила здесь. Но я не позволю так с ним поступить. Сделаю все, чтобы он продолжал жить. С Юрой не могут быть чужие люди", – заявила Елена.

В программе "Новые русские сенсации" Волочкова и ее мачеха обменялись любезностями. Анастасия взбудоражена якобы поступившими от Елены заявлениями, что отцу требуется квалифицированная помощь, и намеками, что это балерина с "мамашей" бросили его на произвол судьбы.

В итоге Волочкова поехала в Петербург к отцу, и там ее с порога огорошила консьержка. Дескать, отец балерины терпит побои. "То, что я видела – я видела сама. Она его по лицу ударила. Она бросила ему пакеты после магазина. Естественно, он не удержал их, и они упали, а яйца разбились. Она его тогда и ударила", – сообщила женщина. Ошеломленная Анастасия даже схватилась за голову. Информацию подтвердил некий друг семьи по имени Владимир, который встретил балерину на вокзале, а затем отвез к отцу.

Войдя в квартиру, Елены Анастасия не нашла. Зато обнаружила ее дочь, которая помогает женщине в заботах о Волочкове. Балерина немедленно предъявила ей претензии, а та обратилась к отцу артистки. "Юра, ну что ты бредишь, когда мама тебя била?" – задала ему вопрос она. Однако мужчина, естественно, ничего ответить ей не смог.

Автор: Наталья Аряева12 ноября 2018, 08:52
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