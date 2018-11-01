Незваный гость вторгся в квартиру ошарашенной Королевой

Незваный гость заставил понервничать Наташу Королеву. Супругу певицы Сергею Глушко пришлось отважно выгонять заблудившегося визитера.



Королева рассказала в своем микроблоге, что в ее квартиру, расположенную на станции метро "Университет" в столице, залетела летучая мышь. Артистка отметила, что уже десять лет живет в этом доме, но такое с ней происходит впервые.

Примечательно, что животное посетило звезду сразу после празднования Дня всех святых. Артистка отметила, что мышка заблудилась, так как бурно отмечала Хэллоуин. "Дорогу попутала, ну а мы конечно мягко сказать от страха и неожиданности *** (испугались. – Прим. ред.) усе!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Королева.

Отважному Сергею Глушко удалось поймать и выпроводить незваного гостя на улицу. При отлове животного никто не пострадал.

Многие фолловеры отметили в комментариях, что к Наталье залетела не мышь вовсе, а летучая лиса. Животное безобидное, однако его внешний вид может напугать. Знающие комментаторы отметили, что такие экземпляры в Москве не водятся, поэтому, скорее всего, зверек сбежал от хозяина.

"Я же говорила что Наталка вампир. Ну не может простой человек так выглядить в такие года, в "25". 🎤", "Граф Дракула", "Летучая лиса, обычно такие водятся в теплых странах", "Точно, к вам бэтмен прилетел))) Эх вы, надо было гостеприимство оказать😄", "Да уж лучшей страшилки на хеллоуин и не придумаешь😅👍в общем праздник удался на славу😉😁", "Скорее всего у кого-то сбежала. Таких нет в Мск", – рассуждали интернет-обыватели.