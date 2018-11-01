Роскошная Шейк ошеломила престарелого принца Чарльза

Супермодель Ирина Шейк посетила прием в Букингемском дворце. Красотка поразила присутствующих элегантным нарядом.



Британские монархи устроили прием в честь грядущего 70-летия принца Чарльза. На мероприятие были приглашены многие западные звезды, в том числе и Ирина.

Модель выглядела великолепно в белом с голубым отливом платье, которое было украшено стразами, бисером и пайетками. Ирина отдала предпочтение естественному макияжу и скромной прическе.

Снимки с мероприятия Шейк опубликовала в личном микроблоге. Также она рассказала подписчикам, что вечер прошел просто потрясающе. "По дороге на незабываемое торжество в Букингемском дворце", – подписала кадр знаменитость. Судя по всему, супермодели удалось впечатлить принца и всех присутствующих своей роскошной фигурой.

В комментариях фанаты делали комплименты Шейк на разных языках. Они не могли не отметить, как шикарно выглядела Ирина. "Какая же ты красивая😍", "Красотка❤️", "Потрясающая улыбка, великолепная женщина", "Такая хорошенькая, гордость России😍😍😍", "Нереальная! Сама нежность, женственность и красота!", "Самая красивая во всей Вселенной🌹🌹🌹", – писали интернет-обыватели.