Андрееву выгнали из-за возмутительного поведения и безумных трат
Вести программу "Время", которая выходит в московском часовом поясе, всегда было престижно и ответственно. Во-первых, эти выпуски видит большая часть населения страны. Во-вторых, в них по-настоящему актуальная информация, а передачи, выходящие в эфир по системе "Орбита", верстаются иначе. Ну и главное – "столичные" выпуски видит руководство страны.
Екатерина Андреева пришла в программу "Время" в 1997 году. Не все зрители приняли ее манеру вести передачу, раскачиваться в кадре и ошибаться в ударениях. А когда ведущая начала активную жизнь в социальных сетях, Первый канал, говорят, завалили письмами от возмущенных граждан.
Людей раздражало лицемерие телезвезды. Она в эфире нахваливала прелести отдыха в Крыму и Сочи, а сама проводила свободное время в поездках по испанской Каталонии, обедала на берегу Фушльзе, что под Зальцбургом в Австрии, любовалась древностями черногорского курорта Свети-Стефан...
В программе "Время" Андреева восторгается тем, что из Ялты в Севастополь стали ходить "Ракеты", гордо докладывает, сколько тысяч туристов проехали по Крымскому мосту. Сама же предпочитает передвигаться, судя по фотографиям, на небольших частных самолетах и белоснежных яхтах.
Ее непомерные траты, которыми Катя хвастается, тоже нервируют народ. Она словно смеется над россиянами, у которых не то что на яхту – на билет в плацкартном вагоне не всегда есть деньги. Говорят, начальство Андреевой прислушалось к критике в соцсетях и решило "убрать" ее.
Место Кати в студии займет ее начальник – глава информационной службы Первого канала Кирилл Клейменов. В том, что рейтинги программы "Время" резко вырастут, сомневаться не приходится.
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