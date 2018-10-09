Андрееву выгнали из-за возмутительного поведения и безумных трат

Екатерину Андрееву отправили в cвоеобразную телевизионную ссылку – в программе "Время" зрители европейской части России смогут видеть ее только по выходным. В остальное время Андреева будет работать на Сибирь и Дальний Восток. Корреспондент Dni.Ru выяснил причины опалы.

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