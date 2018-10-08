Лолита держала в страхе юную падчерицу

21-летняя Анастасия, дочь супруга певицы Дмитрия Иванова, стала гостьей шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Девушка рассказала о том, какие отношения сложились у них со звездной мачехой.

Пятый муж, теннисист Дмитрий моложе певицы на 11 лет. Лолита не скрывает, что счастлива с ним. Вместе супруги уже восемь лет. С матерью Анастасии же ее отец развелся больше 20 лет назад.

По словам девушки, сначала она и не подозревала, что у папы роман со знаменитой певицей. Настя узнала об этом из СМИ и не сразу поверила в это. Она призналась, что очень нервничала перед первой встречей с Лолитой, боясь, что не сумеет с ней поладить.

Но переживания оказались напрасными. Исполнительница и девушка быстро нашли общий язык. Артистка сразу показалась Насте веселой, доброй и очень щедрой. Звездная мачеха часто дарит падчерице одежду, аксессуары и деньги. По ее словам, свою мачеху она давно называет просто Лолой.

Анастасия вспомнила, как в первый раз Лолита подарила ей 500 долларов. Для девушки из Могилева это показалось огромной суммой. К слову, не так давно Настя переехала в Москву. "Меня пригласил отец, сказал, что в столице больше перспектив... Я поступила на факультет архитектуры, живу отдельно в съемной квартире", – поделилась Настя.

Напомним, у Лолиты есть 19-летняя дочь Ева от предыдущих отношений. Спортсмен тоже легко нашел общий язык с дочкой Лолиты. В этом году девушка окончила школу в Киеве.