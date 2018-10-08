Друг объяснил внезапную пропажу Шнурова

Сергей Шнуров захотел удалить свой аккаунт в Instagram – и сделал это. Никаких других объяснений странному поступку лидера группы "Ленинград" его директор не находит.

У Дениса Вейкова, по его словам, есть более важные дела, чем размышлять о судьбе постов Шнурова в соцсети. Конкретной причины поступка артиста его директор назвать не смог. "Ну захотел и удалил", – заявил Вейков.

Сергей Шнуров кардинально вычистил свой паблик в Instagram, оставив в недоумении 3 миллиона 700 тысяч подписчиков. Свой шаг эпатажный певец и композитор никак не объяснил. Поступок тем более удивительный, что Сергей Шнуров был активным пользователем микроблога. Именно там он выложил стихи, посвященные Юрию Шевчуку, напоминает Пятый канал.

По мнению директора "Ленинграда", публикации в соцсетях далеко не самое главное для группы. "Главное, что мы живы, и продолжаем двигаться вперед", – заявил Вейков журналистам. Он уверен, что демарш Шнурова в любом случае сработает ему на пользу.

Напомним, в конце сентября в сети появился фрагмент трека, записанный Сергеем Шнуровым совместно с Леонидом Агутиным. Поклонники по достоинству оценили новое детище звезд. Многие отметили, что ролик получился очень зажигательным, веселым и вместе с тем немного лиричным.

Звезды собрали сотни восторженных комментариев. Правда некоторые отмечали, что не могли себе представить даже возможность сотрудничества Шнурова и Агутина.

