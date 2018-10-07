"Я грущу": Шнурова откровенно о потерянной любви

Светская львица Матильда Шнурова решила пообщаться со своими подписчиками. Отвечая на вопрос об отношениях с фронтментом группы Ленинград звезда призналась, что по-настоящему любила избранника.



Подписчики Шнуровой активно откликнулись на предложение дивы устроить вечер откровений. Разумеется, поклонники не обошли и тему развода звезды с Сергеем Шнуровым.

Матильду спросили, не жалеет ли она о разрыве. Знаменитость ответила, что она скорее грустит.



"Если что-то можно было изменить, мы меняли в течение 11 лет. На большее нас не хватило. Я не сожалею, я грущу. Это была большая любовь", – написала Матильда. Таким образом, можно сделать вывод, что светская львица явно не равнодушно к тому, что происходило между ней и скандальным музыкантом.

Ранее сообщалось, что Матильда Шнурова развелась и легко поделила имущество с Сергеем. По ее словам, она осталась с рестораном "Кококо" и балетной студией "Айседора". А еще Матильда решила не менять фамилию. "Зачем мне вся эта бумажная волокита?" – задала риторический вопрос Шнурова.

Матильда поблагодарила всех заинтересованных за теплые слова и поддержку, которые не рассчитывала получить. А еще она попросила не интерпретировать ее развод как-то однозначно, потому что причин много. "Жизнь очень сложная, многослойная, и дать однозначный ответ на вопрос, что случилось, я не могу", – призналась Матильда.

