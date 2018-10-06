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Николай Басков о смерти близкого человека: Плачу вместе с семьей

Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Николай Басков высказался о смерти своей давней подруги Монтсеррат Кабалье. Певца шокировала трагическая новость.
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"Огромная и совершенно невосполнимая потеря для меня и для всей мировой музыки", – заявил Николай в беседе с журналистом Комсомольской правды.

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Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Басков выразил соболезнования семье Монтсеррат. "Плачу вместе с ними. Я не могу в это поверить... Мы познакомились в 2000 году", – сказал певец.

Артисты дружили 18 лет. "Для меня это целая жизнь, я ведь с детства был фанатом этой великой женщины. Простите, что немногословен, эта трагедия в голове не укладывается", – отметил Николай.

Басков был не только учеником и партнером Кабалье, он был настоящим другом оперной дивы, вхожим в ее дом. Монтсеррат считала Николая своим вокальным сыном.

Напомним, Кабалье скончалась 6 октября после долгой болезни. Ей было 85 лет. Свои последние дни Монтсеррат провела в одной из клиник Барселоны. 

Автор: Алёна Нестерова6 октября 2018, 16:40
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