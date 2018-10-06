Сын-фрик Яковлевой после операции стал красавцем
Денис отрастил бороду и сменил прическу. Эти изменения сделали внешность Шальных мягче, а глаза выразительнее. Печальный взгляд и вовсе сражает поклонниц мужчины наповал.
Судя по свежим фотография, молодой человек много времени проводит в спортзале. Благодаря активным тренировкам Денис может похвастаться шикарными мышцами. Даже необычные татуировки, которыми усеяно все тело мужчины, стали смотреться очень органично.
Подписчики Шальных в соцсетях одобрили смену его имиджа. "Оч крутой парень", "Гатс ты ли это?" "Вот это характер и сила воли", "здоровый, бык", – написали фоловеры в комментариях под фотографиями Дениса (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).
Как сообщали Dni.Ru, Денис обладает нестандартной внешностью: он татуирован буквально с головы до ног, а также имеет несколько жутких шрамов. Многочисленные наколки единственный наследник Елены Яковлевой делал в юности, выражая социальный протест.
Летом с Шальных приключилась беда – Денис покалечил руку из-за чего перенес операцию. Мужчине потребовалась помощь медиков после того, как он получил переломы пальца ноги и кисти руки.
Шоумен почувствовал недомогание
Жена принца Гарри уже собрала чемоданы
Певица заявила о разделе имущества
Музыкальный продюсер больше не может молчать