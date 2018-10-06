Дмитрий Шепелев экстренно госпитализирован в неврологию
Шепелев провел в больнице сутки. За это время врачи провели полное обследование.
"После смерти Жанны Фриске, ведущий тщательно следит за своим здоровьем, и почувствовав малейшее недомогание, обращается к медикам", – поясняет Telegram-канал 112.
Медики не обнаружили у Дмитрия серьезных проблем и уже отпустили его домой. Сам телеведущий произошедшее не комментирует. На его странице в Instagram 5 октября был размещен шуточный пост с фотографией из студии. О больнице нет и слова.
Напомним, Дмитрий Шепелев пережил тяжелую утрату – в 2015 году скончалась мать его сына певица Жанна Фриске. Артистка проиграла в мучительной борьбе с раком. По некоторым данным, болезнь у Фриске диагностировали слишком поздно. Эта трагедия сильно ударила по Дмитрию, теперь он старается следить за своим здоровьем ради сына Платона.
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