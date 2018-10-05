"Не пустил в дом": Кержаков терроризирует бывшую жену

Супруга футболиста Александра Кержакова – дочь погибшего питерского сенатора Милана Тюльпанова сообщила, что снова не может навещать сына Артемия. Девушка ждет решения суда.



Годовалый наследник Миланы сейчас проживает с отцом. Тюльпанова проходила курс в центре реабилитации для наркозависимых лиц. По словам девушки, она согласилась пройти лечение под нажимом Кержакова, мол, спортсмен поставил условие – она сможет общаться с Артемием только после выздоровления.

По словам супруги футболиста, ее реабилитация прошла успешно, она выполнила все договоренности, но ребенка ей так и не вернули. Судя по всему, Кержаков грубо поиздевался над женой. “Я отдала этому человеку все, что он хотел, признала все, что он хотел и полетела туда, куда он хотел. Я не отрицала своей проблемы, и сделала все, чтобы никогда не вернуться к подобному”, – поделилась Тюльпанова.

Девушка в очередной раз попросила о встрече с сыном, но получила жесткий отказ. “Хотя до этого мне было разрешено встречаться с ним на десять минут на улице под прицелом камер, потому что Саша не хотел пускать меня в дом. Видимо, поняв, что я не пойду на его условия и не подпишу согласие на определение места жительства Темы с ним, он решил ограничить мое общение с сыном", – сообщила молодая мама.

Супруги уже подали заявление на развод. Теперь остается ждать решение суда, который определит место жительство маленького Артемия. Первое слушание должно состояться 23 октября. Об этом сообщает StarHit.

Напомним, минувшим летом доведенная до отчаяния, Милана записала видео, в котором рассказала, что Кержаков не дает ей видеться с ребенком, и выложила ролик в Сеть. Футболист, в свою очередь заявил, что его супруга наркозависимая и опасна для сына. После того, как Кержаков и Тюльпанова вылили друг на друга ушат грязи, им как-то удалось найти общий язык.