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Шоу-бизнес

Известную актрису арестовали из-за сексуального насилия

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Британская супермодель и актриса Эмили Ратаковски была задержана во время акции против кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано, обвиненного в сексуальном насилии, передает Пятый канал.

Ратаковски рассказала о своем аресте в соцсети, добавив к посту фотографию с плакатом. "Уважайте существование женщин, иначе мы окажем сопротивление", – говорится на баннере, который держит актриса.

5 октября 2018, 10:25

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