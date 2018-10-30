Пострадавший от таблеток Фадеев раскрыл детали своего похудения

Максим Фадеев обратился к поклонникам. Продюсер опроверг свою причастность к рекламе таблеток для похудения.



В личном микроблоге Максим опубликовал видео. На записи он заявил, что в Сети вновь появилась фирма, которая, используя его имя, рекламирует препараты для снижения веса. Продюсер отметил, что никакого отношения к этим средствам не имеет.

"Я никогда не худел на таблетках. Если это было, то это было очень давно и это были печальные опыты. Не слушайте никого, я ничего не употребляю, кроме собственной методики, и она бестаблеточная", – отметил Фадеев.

Продюсер пообещал поклонникам, что скоро раскроет секрет своего похудения. По словам знаменитости, его методика позволяет без особого ущерба для здоровья сбросить лишний вес. Максим отмечает, что для достижения эффекта не понадобится принимать какие-либо препараты.

Добавим, что Фадеев ранее подавал в суд на ОАО "Институт инженерной диетологии". Коммерсанты использовали лицо продюсера при продвижении таблеток для похудения "Редуслим". Для защиты своих интересов Максим нанял известного адвоката Сергея Жорина.

Примечательно, что продюсер испробовал это средство на себе и остался очень недоволен результатом. От приема добавок пострадало здоровье. По словам Фадеева, таблетки вызвали у него зависимость и только способствовали набору веса.