Трусы съехали: Волочкова сверкнула интимным местом

Анастасия Волочкова выложила фотографию, сделанную в ледяной купели. Скандально известная балерина, прикрыв голую грудь внушительным веником, сверкнула интимным местом в микротрусиках.

Анастасия Волочкова умело подкидывает общественности новости о себе, едва решит, что о ней забыли. На сей раз артистка решила возбудить народ своим излюбленным приемом – обнажением. Казалось бы, чего там не видели, особенно после фотосессии на Мальдивах, когда смелая Анастасия снялась абсолютно голой, а интимные места прикрыла камешками и песком...

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram балерина опубликовала две фотографии. На одном снимке Волочкова запечатлена в парилке: она прикрывает грудь веником, а другое интимное место – ногами.

На другой фотографии – разгоряченная Анастасия в ледяной купели на улице. Внушительный веник балерина прихватила с собой. Из одежды на ней лишь микротрусики, да и те, как подметили пользователи Сети, съехали, продемонстрировав то, что лучше было бы скрыть.

"Прекрасное времяпрепровождения в дождливый вечер – русская домашняя баня на дровах и ледяная купель", – сообщила Волочкова. Комментарии к посту артистка предусмотрительно закрыла, но это не спасло ее от негативных отзывов – подписчики оставили их на просторах интернета, распространив фото.

"Фу своим поведением ,трусами из которых все вываливается, она давно уже опустила себя ниже плинтуса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "даже труселя от ужаса сьежились", – высказались критики.

Впрочем, Волочкова давно привыкла к этому и попросту не реагирует на мнение недовольных. Как говорится, все пиар, что не некролог.