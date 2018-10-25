Красавица-дочь пошла по пути бесстыжей Волочковой

13-летняя Ариадна Волочкова, единственная дочь скандально известной балерины, решила начать зарабатывать самостоятельно. Подросток пошел по проторенной матерью дорожке и теперь занимается рекламой в интернете.

Все началось с того, что бдительные поклонники обратили внимание: рекламы в аккаунте Анастасии Волочковой в социальной сети Instagram резко прибавилось. Более того, активно пиарит различные услуги и дочь балерины Ариадна. Фанаты сделали вывод, что финансовые дела в семье настолько печальны, что артистка и ее наследница вынуждены зарабатывать вот таким способом.

Некоторые особо любопытные подписчики пошли еще дальше и завалили балерину бестактными вопросами, касающимися, предположительно, проблем с деньгами. Нашлись и те, кто обратился за разъяснениями к Ариадне. Для таких фанатов девочка, которая буквально на глазах превращается в прекрасную девушку, записала видеообращение.

Для начала юная Волочкова опровергла предположения о том, что ее семья бедствует. А затем объяснила, что решила зарабатывать самостоятельно, чтобы накопить сумму для покупки определенной вещи. "Я делаю пиар за деньги, потому что коплю на одну вещь, коплю сама. Я не хочу, чтобы родители постоянно мне все покупали. Сейчас я сама могу спокойно заработать. А родители тратят на меня много денег, потому что любят меня. Но я уже сама хочу попробовать зарабатывать свои деньги", – объяснила Ариадна.

Фанаты похвалили Волочкову за такое стремление и пожелали удачи в достижении цели. А между тем высказалась и сама Анастасия Волочкова . "Многие выражают негодование из-за того, что мы размещаем много рекламы, потому что нам якобы не на что жить. Я должна вас разубедить – живем мы в роскоши и достатке!" – заверила поклонников балерина, которая без капли стыда публикует свои фото в шпагате и без одежды.

Волочкова пообещала злопыхателям: если они прекратят изливать в комментариях к ее публикациям злобу, желчь и пакость, Бог так же щедро одарит их всем самым лучшим. Она подчеркнула, что всю жизнь работала на свое имя, а теперь имя работает на нее.