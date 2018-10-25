Звезда "Дома-2" врезала хвастливому финалисту "Битвы экстрасенсов"

Влад Кадони вмешался в историю с Зираддином Рзаевым. Ведущий реалити-шоу "Дом-2" ответил его критику в адрес участников мистического проекта.

Кадони ранее сам пробовал свои сверхъестественные способности на "Битве экстрасенсов" и как никто другой знает шоу изнутри. Поэтому звезду телестройки возмутили нападки Рзаева.

Ранее финалист шестого сезона программы заявил, что перестал следить за проектом, поскольку кастинг в большинстве случаев проходят обычные люди, не имеющие паранормальных способностей. Зираддин добавил, что мало доверяет программе. Также он отметил, что у участник наблюдаются психопатические нарушения. Ведущий "Дома-2" оскорбился на такие высказывания и врезал Рзаеву критикой в своем Instagram.

Кадони призвал Зираддина опомниться. "Ты имеешь право на свое мнение и волен его высказывать так как считаешь нужным, но последнее время все, что с тобой связано, напоминает неприятный самопиар", — отметил ведущий "Дома-2". "Прошу тебя, помни, что ты мужчина. Не хвали себя, пусть другие похвалят. Не говори о тех, кто не может тебе ответить… Будь мудрее, пожалуйста", – призвала звезда телестройки.

Напомним, что Зираддин Рзаев и ведущий "Дома-2" Влад Кадони вместе участвовали в шестом сезоне "Битвы экстрасенсов". Азербайджанский ясновидящий дошел до финала шоу.