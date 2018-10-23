Народ набросился на Рудковскую и Лепса за неуместную вечеринку

Светская Москва закатила грандиозный праздничный вечер в честь молодых дебютанток. Однако многие раскритиковали организаторов мероприятия, обвинив в черствости.



Накануне, 22 октября, колонный зал Дома Союзов принимал у себя всю светскую Москву. В восьмой раз состоялся культовый Tatler-бал.

На торжестве присутствовали многие российские знаменитости, в частности продюсер Яна Рудковская, певец григорий Лепс и телеведущая Юлия Барановская. Звезды и их родные кружились в в вальсе в шикарных нарядах, а также отлично проводили время общаясь друг с другом в кулуарах. Фотоотчет с этого праздника жизни уже на следующий день появился в СМИ.

Однако у некоторых россиян яркие снимки, с запечатленными на них, светящимися от счастья звездами, вызвали неодобрение и даже гнев. Интернет-обыватели задавались вопросом, почему мероприятие не перенесли. Ведь за несколько дней до бала дебютанток, произошла трагедия, которая потрясла всю страну – массовое убийство в городе Керчь. Также они осудили звезд, которые не проигнорировали праздник.

"Почему не скорбят эти особи, и 9-ти дней не прошло с момента трагедии в Керчи. Позор.(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Поддерживаю! Могли бы и перенести данное мероприятие. Но для них смерть других детей не горе", "Пир во время чумы", – рассуждали россияне в Сети.

Напомним, 17 октября Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в политехническом колледже Керчи. Погиб 21 человек, около 50 ранены. Убийца покончил с собой.